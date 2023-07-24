Его проведут в «Руинах старого города»
29 июля в Улан-Удэ состоится «библиотечник» под открытым небом. Он пройдёт на открытой площадке центральной городской библиотеки им. И.К. Калашникова. Посетителям мероприятия представят два московских проекта – группы «Происшествие» и «Сад Мандельштама».
- Песни «Происшествия» мелодичны, поэтичны и непопсовы, в них смело перемешиваются сразу несколько музыкальных традиций (рок, фолк-рок, пост-панк, ска и другие), - сообщает централизованная библиотечная сеть Улан-Удэ. - Ансамбль «Сад Мандельштама» – это песни в жанрах бардовской песни, городского романса, фольклора и посвящены событиям современной российской истории.
Встречают московских гостей местные музыканты «Diggi Dotz», «LazyB0nes», «Снафф» и «Местный Бездарь». Вход на мероприятие свободный.
Возрастное ограничение: 18+.
В Улан-Удэ состоится «библиотечник» с московскими музыкантами
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