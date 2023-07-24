Лучники Бурятии завоевали 7 медалей на первенстве России

Общество, Фото: ЦСП РБ

Сборная заняла второе общекомандное место



Сборная Бурятии по стрельбе из лука завоевала 4 золотых, 1 серебряную и 2 бронзовых медали первенства России. По итогам выступлений спортсмены республики заняли на турнире второе общекомандное место, сообщает пресс-служба центра спортивной подготовки РБ.



В личном зачёте отличились стрелки из классического лука. Среди юниоров до 21 года Энхэ Хандуев (РСШОР, тренер Чебакова Е.Р.) уверено выиграл ставшего первым в квалификации Кирилла Батуева из команды Забайкальского края. А Эржэна Очирова (РСШОР, тренер Хамнагдаев А.Р.) стала второй, уступив Бальжин Дамдиновой (Забайкальский край).



У девушек до 18 лет Ирина Д. (СШОР 10, тренер Эрдыниева Н.К.) уверено выиграла Виолетту Е. (г. Москва) со счётом 6:2.



В командах микс в классическом луке кадеты Ирина Д. и Игнатий Е. (СШ 14, тренер Арамхиева С.В.) выиграли у команды Краснодарского края 6:2. Юниорская команда, представленная Савелием Шатаевым (СШОР 10, тренер Гырылов Е.Б.) и Эржэной Очировой, повторили результат кадетов, выиграв команду Забайкальского края со счётом 5:1.



В командных соревнованиях в блочном луке в упорной борьбе с командой г. Москвы впервые бронзовые медали первенства завоевали Булат Ванзаракшаев (РСШОР, тренер Чебакова Е.Р.) и Диана Ошорова (СШОР 15 Динамо, тренер Халудорова З.Л.) 151:149 очков.



В кадетской группе Егор У. (СШ 12, тренер Дабаева В.Д.) и Имина И. (СШОР 10, тренер Барадиев Б.Г.) только в перестрелке 18 на 18 очков по ближайшей стреле к центру выиграли команду Калининградской области.



Первенство России по стрельбе из лука проходило с 17 по 22 июля во Владивостоке на острове Русский на территории ДВФУ. Турнир собрал 299 спортсменов из 30 регионов.

