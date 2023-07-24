Она появилась в райцентре Северо-Байкальского района
На набережной посёлка Нижнеангарск в Северо-Байкальском районе Бурятии состоялось открытие фотозоны. И это место сразу стало любимым местом отдыха для молодёжи. Гости и жители посёлка фотографируются на фоне Байкала.
- Снимки на фоне озера Байкал выходят потрясающие, - отзываются отдыхающие.
- В ходе благоустройства набережной Нижнеангарска рабочие заменили уличные светильники, скамейки, установили урны и качели, уложили тротуарной плиткой дорожки, - отметили в администрации района.
До этого на набережной были установлены новые игровые площадки, самолёт Ан-2, рыболовный катер и другие малые архитектурные формы.
На севере Байкала открыли фотозону
Общество, Фото:
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