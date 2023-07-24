Цырен-Доржо Жадамбаеву было 27 лет
23 июля в улусе Енхор Селенгинского района Бурятии проводили в последний путь участника спецоперации Жадамбаева Цырен-Доржо Намсараевича. На похоронах побывал глава буддистов России, XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.
- Вчера был в Енхоре на похоронах воина-десантника Жадамбаева Цырен-Доржи Намсараевича, который погиб на СВО. У нас в обществе создалось следующее состояние: у воинов высокий патриотизм и желание помочь своим сослуживцам и сберечь их жизнь и здоровье в бою. У родственников и близких внутреннее напряжение, ожидание и тревога. У руководства района и у народных депутатов обязательное участие и помощь на похоронах, если воин погиб. А наши ламы обязаны молиться за жизнь наших воинов и достойно провожать погибших воинов-буддистов, понимая, что не смогли им помочь дальше жить, - написал он в своём Telegram-канале.
Цырен-Доржо Жадамбаеву было 27 лет. Он родился 19 августа 1995 года в Енхоре.
Среднюю школу окончил в Новоселенгинске, затем поступил в колледж искусств имени Чайковского. После срочной службы остался служить по контракту.
После скоропостижной смерти отца вернулся в родное село, чтобы помогать матери. Возглавил крестьянско-фермерское хозяйство, продолжая дело своего отца.
На спецоперацию отправился добровольцем в составе десантно-штурмовой бригады в поддержку бывших сослуживцев. Погиб 12 июля.
- Для всех, кто знал Цырен-Доржо, его гибель – это невосполнимая утрата. Цырен-Доржо всегда отличался доброжелательным, открытым характером, с большой теплотой и нежностью относился к маме, сестре, имел авторитет и уважение среди друзей, - поделились в районной администрации.
Цырен-Доржо награждён орденом Мужества посмертно.
Хамбо Лама побывал на похоронах десантника, погибшего на СВО
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