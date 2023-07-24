В нацпарке Бурятии проводят проект «Заповедное дело РГО»

Общество, Фото: Тункинский нацпарк

Участники проекта также побывают в Монголии



С 22 июля по 1 августа в Бурятии пройдёт проект «Заповедное дело РГО в Тункинском национальном парке». Его участниками стали 11 добровольцев из различных регионов нашей страны.



Участники проекта примут участие в геоботанических и флористических исследованиях, проведут определение типов растительных сообществ, возраста деревьев и другие исследования. Кроме того, группа медиа-добровольцев создадут для Тункинского национального парка ряд презентационных видеоматериалов и фотобанк пейзажей, туристических достопримечательностей, посетителей национального парка. Группа медиа-волонтёров будет также работать над созданием фотобанка растений Тункинского национального парка. Отдельным блоком задач для волонтёров стоит работа с фенологическим порталом РГО «Окружающий мир».



- Наша исследовательская группа за время прибывания в парке планирует провести несколько флористическая маршрутов с целью выявления новых местонахождений редких и охраняемых растений. Кроме того, будем обращать внимание на чужеродные растения и пути их расселения по территории национального парка. Особый интерес в этом случае представляют те чужеродные виды, которые внедряются в природные экосистемы ООПТ. Отдельное направление нашей работы – это фенологические наблюдения. Будем осуществлять фотофиксацию фенологических фаз у различных видов растений с последующей загрузкой фотоматериала на фенологических портал РГО «Окружающий мир». Все научные результаты нашей научно-исследовательской работы будут переданы администрации национального парка, – поделился эксперт проекта Дмитрий Владимиров, доцент факультета географии, геоэкологии и туризма Воронежского государственного университета.



В рамках торжественного открытия добровольцы познакомились с руководством, сотрудниками и государственными инспекторами национального парка «Тункинский», определили основные цели и задачи на ближайшие дни.



- Второй день нашего участия в проекте «Заповедное дело РГО» в ФГБУ «Национальный парк «Тункинский», и мы уже с головой погрузились в работу. В живописном месте в посёлке Аршан наша команда, состоящая из ботаников и медиа-волонтёров, работает над изучением флоры Восточных Саян, фотофиксацией разнообразных видов растений и съёмкой здешних красот для создания визитных видео- и фотокарточек парка. Медиа-волонтёры помогают ботаникам, а ботаники делятся интересными фактами с медиа-волонтёрами и читают нам лекции. Впечатления от первых дней проекта замечательные, с радостью предвкушаю ждущие нас задания и приключения, - поделилась своими впечатлениями участница проекта Влада Волкова.



Добровольцев ждёт насыщенная программа. Ежедневно ребята будут осуществлять полевые экспедиции и выходы по территории национального парка, знакомиться с его природой, основными особенностями, культурой местных жителей.



- Вместе с сотрудниками Тункинского национального парка мы разработали насыщенную программу, которая позволит молодым учёным провести исследования, а фотографам и видеографам создать уникальный контент, – поделилась руководитель проекта «Заповедное дело РГО» Екатерина Петлюкова.



В рамках проекта планируется посещение национального парка «Хубсугульский», где добровольцы посетят культовые места на озере Хубсугул, проведут физико-географическая характеристика территории, а именно – изучат почвенный покров, растительный и животный мир, проведут оценку рекреационной деятельности и антропогенного воздействия на территорию. Медиа-добровольцы создадут видеопрезентацию о сотрудничестве Тункинского и Хубсугульского национальных парков, а также фотоматериал для сотрудников национальных парков.



После посещения Монголии добровольцы отправятся в следующий визит-центр заповедника «Хэшэгтэ». Об этом сообщает пресс-служба Тункинского национального парка.



