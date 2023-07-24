Для ребят проводят дворовые игры
В Бурятии для детей республики запущен проект «Первый во дворе». На сегодняшний день в занятия провели для более 1200 ребят.
- Проект направлен на занятость детей, которые не охвачены сменами в летних лагерях. Мероприятия будут продолжаться до конца лета, - отметили представители Российского движения детей и молодёжи «Время первых».
Активисты на местном уровне проводят дворовые игры на территориях районов. В число активностей вошли «Весёлые старты», «Квадрат», лапта, фанты, «Колечко-колечко», «Море волнуется», «Цепи кованные» и другие. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования РБ.
Для детей Бурятии стартовал проект «Первый во дворе»
Общество, Фото:
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Для ребят проводят дворовые игры
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