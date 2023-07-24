В Иркутске аннулировали брак между сменившими пол супругами

Это решение стало первым в России



Суд в Иркутске аннулировал брак между супругами, сменившими пол. Соответствующий иск в суд подали служба ЗАГС и прокурор Октябрьского района города.



Об этом говорится в отчёте руководителя службы ЗАГС Иркутской области Валерия Митусова по итогам работы за первую половину 2023 года.



«Данное решение суда стало первым в Российской Федерации и создало прецедент», - сообщили в ЗАГСе.



В марте сообщалось, что в Тюмени суд признал незаконным брак после смены пола одним из супругов. Аннулировать семейные отношения потребовала местная прокуратура, ссылаясь на Семейный кодекс.



В середине июля Госдума и Совет Федерации приняли закон о запрете смены пола в России. Инициатива была внесена в мае депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Вице-спикер Петр Толстой отмечал ранее, что авторами инициативы стали «почти 400 парламентариев».



Законом устанавливается запрет на осуществление любых медицинских вмешательств — как хирургических операций, так и применения лекарственных препаратов, — направленных на формирование у человека первичных или вторичных половых признаков другого пола. Также запрещается изменять пол в документах государственного образца.



Кроме того, в отношении лиц, ранее изменивших пол, устанавливается запрет на усыновление детей. Также они не смогут быть их опекунами или попечителями.



К смене пола не будут относиться медицинские вмешательства, связанные с лечением врождённых аномалий или пороков развития, генетических и эндокринных заболеваний, сопряженных с нарушением формирования половых органов у детей. В таких случаях медицинское вмешательство будут проводить по решению врачебной комиссии подведомственных Минздраву учреждений.









