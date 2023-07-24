В Улан-Удэ модернизируют 77 светофоров

Общество, Фото: пресс-служба минтранса РБ

Осенью в столице Бурятии завершится очередной этап внедрения интеллектуальной транспортной системы



В рамках третьего этапа внедрения интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в городе Улан-Удэ модернизировано 23 светофорных объекта. Ведётся подключение их к центру управления ИТС, а также продолжаются работы по техническому оснащению ИТС с установкой 35 обзорных камер и 55 транспортных детекторов. Окончание работ третьего этапа запланировано на конец сентября этого года.



Всего к концу третьего этапа в столице Бурятии будет модернизировано 77 светофорных объектов, установлены 131 обзорная камера и 205 транспортных детекторов. Это позволит оптимизировать дорожное движение в городе.



Полноценный мониторинг за дорожным движением и координирование транспортного потока уже ведётся на магистральных улицах города: по пр. 50 лет Октября, пр. Автомобилистов, пр. Строителей, ул. Бабушкина, ул. Боевая, ул. Борсоева, ул. Дорожная, ул. Иволгинская, ул. Лимонова, ул. Николая Петрова, ул. Революции 1905 года и других. Всего охвачена 21 магистральная улица общегородского значения из 25, что составляет более 80%.



Также, сегодня уланудэнцы могут отследить время прибытия автобусов и трамваев по мультимедийным информационным табло, расположенных на остановочных пунктах. Всего их в городе установлено 38.



- В 2024-2026 годы в Улан-Удэ запланированы следующие мероприятия: создание подсистемы видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС; установка модуля управления дорожными работами, управления содержания дорог, мониторинг состояния дорог и дорожной инфраструктуры; установка станций метеомониторинга; установка модуля цифровой двойник; установка модуля конфигурации сценарных планов; установка модуля диспетчерского управления ИТС для ЧС и ВС. Все это усилит работу управления дорожным движением и приведёт к усилению безопасности на дорогах, - отметил Александр Гоге, министр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии.



Напомним, что внедрение ИТС в Улан-Удэ началось в 2021 году. Работы по внедрению ведутся согласно «Транспортной стратегии Российской Федерации до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года», сообщает пресс-служба министерства транспорта РБ.



