В Улан-Удэ открыли бюст Герою России Игорю Груднову













В столице Бурятии увековечили память Героя России генерал-полковника Игоря Груднова, командовавшего воинской частью в Улан-Удэ с 1992 по 1995 годы. Бюст установлен на базе ОМОН «Кречет» управления Росгвардии.В торжественной церемонии приняли участие командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев, зампред правительства по вопросам безопасности Петр Мордовской, начальник территориального управления Росгвардии полковник полиции Сергей Гатилов, почётный гражданин Бурятии генерал-майор милиции Иван Калашников.- Сегодня мы открываем бюст генерал-полковнику Игорю Сергеевичу Груднову, достойному человеку и настоящему офицеру. Мы благодарны руководству республики за оказанную помощь и поддержку в увековечивании его памяти. Уверен, что подразделения Росгвардии по Бурятии будут и дальше с честью и достоинством выполнять поставленные задачи, с чувством большой ответственности и долга, - отметил Игорь Голлоев.Пётр Мордовской подчеркнул, что Герой России Игорь Груднов – «человек-легенда не только внутренних войск и Росгвардии, но и нашего братского сообщества силовых ведомств».- Он был командиром именно этой воинской части, на территории которой сейчас расположена база спецподразделений Росгвардии. После своего повышения Игорь Сергеевич не забывал тех, с кем здесь служил и работал. Многие до сих пор вспоминают генерала Груднова с большим уважением, - сказал Пётр Мордовской.Иван Калашников, который с 1994 по 2002 годы возглавил МВД по Бурятии, поблагодарил руководство и личный состав территориального управления Росгвардии за сохранение памяти о Герое.- Это великое дело – увековечивание памяти нашего друга, истинного офицера, настоящего генерала, преданного патриота своей великой Родины Игоря Сергеевича Груднова. Сначала здесь была установлена мемориальная доска, следующим шагом стало открытие бюста. И где бы Игорь Сергеевич ни служил в дальнейшем, Улан-Удэ и Бурятия, наши офицеры и коллеги всегда оставались для него самым близким кругом, - отметил Иван Калашников.Отдать дань уважения Игорю Груднову пришли сотрудники и военнослужащие территориального управления и подразделений Росгвардии. Участники церемонии открытия почтили память Героя России минутой молчания и возложили к бюсту живые цветы.В завершение торжественного митинга командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев вручил росгвардейцам государственные и ведомственные награды за мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга.Игорь Груднов родился 2 декабря 1958 года в городе Чистополе. В 1980 году с золотой медалью окончил Орджоникидзевское высшее военное командное Краснознамённое училище МВД СССР, в 1989 году - Военную академию имени Фрунзе, а в 2004 году - Военную академию Генерального штаба Вооружённых сил РФ.С 1992 по 1995 годы Игорь Груднов возглавлял войсковую часть 6521, дислоцированную в Улан-Удэ.В феврале 2000 года военнослужащие под командованием Игоря Груднова вышли в центр Грозного и успешно выполнили поставленную задачу. За проявленное мужество и умелое руководство войсками ему было присвоено звание Героя Российской Федерации.Скоропостижно скончался в октябре 2018 года, похоронен в Ростове-на-Дону.Последнее место его службы - Восточный округ войск национальной гвардии Российской Федерации.В память о Груднове открыты мемориальные доски в Хабаровске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Пятигорске, Улан-Удэ и Владикавказе. Имя Героя России Игоря Груднова присвоено военно-транспортному самолёту Ил-76МД Росгвардии, памятник на родине в Чистополе, а также названы улицы в Хабаровске и Чистополе.