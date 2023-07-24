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В Улан-Удэ стремительно снижаются Уда и Селенга

В Улан-Удэ стремительно снижаются Уда и Селенга
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
За сутки реки в столице Бурятии опустились ещё на несколько сантиметров

Реки в Улан-Удэ продолжают идти на спад. По данным на 24 июля, Селенга опустилась ещё на 10 сантиметров – до 200 (при критической отметке в 330), а Уда – на 6 (до 140 при «критических» 400).

Уровень воды в Байкале составляет 456,77 метра по тихоокеанской системе высот. В кяхтинском посёлке Наушки Селенга вышла на пойму на 3 сантиметра, в Усть-Кяхте – на 14, в Новоселенгинске – на 44, в Кабанске – на 48, а река Баргузин в одноимённом селе – на 19 сантиметров.

- В ближайшие сутки в южных и юго-западных районах в связи с прогнозируемыми ливнями сохраняется угроза подъёма рек с выходом на пойму и образование селевых потоков, – предупредили в Бурятском гидрометцентре.
река Уда Селенга

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