Первый месяц лета в Бурятии оказался на редкость дождливым

В июне в двух населённых пунктах республики выпала двойная норма осадков







Средняя температура в большинстве районов оказалась примерно такой же, как в предыдущие годы, на севере и местами в центральных районах – на один градус ниже, а на юго-западе – напротив, на 1°С выше климатической нормы.



В Кяхтинском, Еравнинском и части Баргузинского, Северо-Байкальского и Баунтовского районов выпало около полуторамесячной нормы осадков, в Нижнеангарске (192%) и Усть-Баргузине (218%) – в два раза больше нормы. В первой половине июня (с 1 по 17 число) в Иволгинском и Курумканском районах наблюдалась чрезвычайно высокая пожарная опасность пятого класса. Большинство остальных дней – высокая ПО 4 класса.



Порывы ветра достигали 15-22 м/с, а 15-го числа в Бабушкине (Кабанский район) он усилился до 26 метров в секунду. Под конец месяца в закаменском селе Цакир четыре минуты шёл град. Диаметр упавших с неба льдин достигал 3 миллиметра.



В Бурятском гидрометцентре рассказали, каким был первый летний месяц в Бурятии. В июне в республике преобладала неустойчивая тёплая погода с порывистым ветром, дождями и грозами.