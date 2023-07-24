В Улан-Удэ восстановили обычное движение трамваев

В Улан-Удэ на пару дней раньше завершились строительно-монтажные работы на тепломагистрали № 3 – на участке по улице Юного Коммунара. Трамвайные пути там восстановили, и потому уже с 24 июля вагоны начали курсировать по своему обычному маршруту.

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