В Улан-Удэ восстановили обычное движение трамваев

В Улан-Удэ на пару дней раньше завершились строительно-монтажные работы на тепломагистрали № 3 – на участке по улице Юного Коммунара. Трамвайные пути там восстановили, и потому уже с 24 июля вагоны начали курсировать по своему обычному маршруту.
Как сообщал ранее «Байкал-Daily», с 21-го числа в городе изменилось движение трамваев № 1 и 2. Из-за масштабной реконструкции тепломагистрали на пересечении улиц Юного Коммунара и Пушкина перекрыли пути, и вагоны перестали заезжать в микрорайон Шишковка.
Ещё один трамвай – № 5 – временно приостановил работу. Жителей бурятской столицы предупредили, что это продлится до пяти утра 25 июля, но ремонт сделали с опережением графика.
С 17-го числа из-за перекрытия дороги на перекрёстке Пушкина-Добролюбова подкорректировали движение личного и общественного транспорта. До 5 августа автобусы № 57, 95, 97 и 97 «квартал» будут следовать в объезд через улицы Хоца Намсараева и Жуковского и далее – по утверждённой схеме. Сейчас также прорабатывается вопрос об открытии участка на пересечении Гагарина и улицы Коллективная до Гагарина, 64а. Об этом сообщили на минувшей неделе в администрации Железнодорожного района.