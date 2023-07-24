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В Бурятии пообещали дожди и грозы

В Бурятии пообещали дожди и грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
При этом в республике сохранится жара

В понедельник, 24 июля, Бурятию накроют кратковременные дожди с грозами. В южных районах обещают ливни и град. Днём по республике – от +22 до +27 и местами – от +16 до +21 градуса. Ветер переменный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ тоже прогнозируют дожди и грозы. В дневное время в столице – от +24 до +26 градусов. Ветер переменный, 6-11 м/с. 
погода прогноз погоды дожди

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