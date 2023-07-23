Улан-удэнцы свинячат возле нового-арт объекта на набережной



В начале июля на берегу Селенги в столице Бурятии В начале июля на берегу Селенги в столице Бурятии появился необычный арт-объект. Это инсталляция в виде Байкала. На дне уменьшенной копии озера можно разглядеть мусор. Она стала своего рода напоминанием о том, во что может по превратиться священный водоём по вине нечистоплотных граждан и как важно забирать отходы с собой, чтобы не вредить природе.



Арт-объект создал известный бурятский художник Табиту Мердыгеев, а плитку, на которой он установлен, изготовил предприниматель Андрей Зайцев. Сама идея принадлежит экоактивистам из АНО «Событие». Эту организацию возглавляет известный общественник и юморист Чингис Болотов.



Недавно жители бурятской столицы заметили, что отдыхающие на набережной горожане сорят и кидают бычки. Территория около инсталляции превратилась во что-то вроде курилки.



Чингис Болотов рассказал «Байкал-Daily», что за ней, по сути, следить некому.



- Внутренне мы были готовы к таким пакостям и всё же мы продолжаем бороться с подлым свинством, которое запряталось в наших дворах и в головах некоторых горожан, – отметил он. – Наша цель – эковоспитание, чтобы люди сами забирали мусор с собой. Понемногу приучим их. Это возможно, тем более что на единственном выходе в сторону центра, в 200-300 метрах от этого места, есть большие контейнеры для мусора. Сейчас территория набережной ни к кому не относится.



Есть вариант – установить возле инсталляции мусорную урну, но её тоже должен кто-то обслуживать.



- Пока что комбинат по благоустройству вывозит мусор раз в две недели. И плюс мы проводим акции по уборке. Всё-таки выйдем на администрацию города с просьбой выделить дворника для этой территории. Сейчас я сам стараюсь по утрам приезжать туда и подметать арт-объект, очищать площадку. Заодно на турниках немного занимаюсь, – подчеркнул Чингис. – Советую всем добрым людям приходить на это красивое место и не давать некоторым псевдогородским жителям вести себя по-свински.

