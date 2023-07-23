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В Бурятии завершились всероссийские соревнования по боксу «Байкал». Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Среди зрителей, пришедших на турнир, разыграли айфон

Во вторник, 18 июля, в столице Бурятии стартовали всероссийские соревнования по боксу «Байкал-2023» (возрастное ограничение – 6+), посвящённые памяти чемпиона Олимпийских игр 1956 года Владимира Сафронова и серебряного призёра Олимпиады-1965 Виликтона Баранникова.

Масштабное спортивное мероприятие проходило в физкультурно-спортивном комплексе Улан-Удэ и объединило боксёров из 22 регионов России. Сам турнир является квалификационным – на нём была возможность выполнить норматив мастера спорта. Полуфиналы состоялись в пятницу, 21 июля, а в субботу, 22-го, прошли финальные бои.
 
Медали разыгрывали в 13 весовых категориях среди мужчин и в шести – среди женщин. Бурятии на соревнованиях
представляли ведущие боксёры, в том числе – Баир Батлаев, Радна Цыбиков, Альберт Гатауллин, Дарья Пантелеева, Любовь Шарапова и Анастасия Павлова и другие.

Наши спортсменки принесли республике три золотых медали. Шарапова завоевала награду в весовой категории до 50 килограммов, Анастасия Павлова – до 57-ми, а Елизавета Шеломенцева – до 70-ти.

Аюр Самсонов взял «золото» в весе до 63 с половиной килограммов, Тимур Аригунов – до 67-ми. На турнире разыграли айфон между зрителями. Всех желающих поучаствовать в лотерее регистрировали волонтёры. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований.
спорт бокс

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