В Бурятии испортится погода

На республику скоро обрушатся ливни и град
В республиканском управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 24 июля, по южной половине РБ ожидаются грозы, местами – с ливнями и градом.
В других районах республики также прогнозируют сильные дожди. Ночью – от +11 до +16, кое-где – от +5 до +10, днём – от +24 до +29 и местами – от +17 до +22 градусов. Ветер переменный, 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с.
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