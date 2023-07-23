В Бурятии испортится погода









В республиканском управлении МЧС предупредили об ухудшении погоды. По данным Бурятского гидрометцентра, в понедельник, 24 июля, по южной половине РБ ожидаются грозы, местами – с ливнями и градом.В других районах республики также прогнозируют сильные дожди. Ночью – от +11 до +16, кое-где – от +5 до +10, днём – от +24 до +29 и местами – от +17 до +22 градусов. Ветер переменный, 5-10 м/с с порывами до 15-18 м/с.