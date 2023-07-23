Спасатели советуют держаться подальше от водоёмов
В республиканском управлении МЧС объяснили, как вести себя в грозу. Если вы дома, закройте все окна и двери и отключите электроприборы. Если стихия застала вас на улице, лучше зайти в помещение, а если в автомобиле, нужно оставаться в салоне.
Не стойте под металлическими навесами и не прячьтесь под высокими деревьями. Следует укрыться в низине. Держитесь подальше от водоёмов.
Жителям Бурятии рассказали, куда бежать во время грозы
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