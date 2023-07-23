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Снятый в Бурятии фильм собрал два с половиной миллиона просмотров на YouTube

Снятый в Бурятии фильм собрал два с половиной миллиона просмотров на YouTube
Общество,  Фото:скриншот с YouTube
Это произошло всего за три месяца

Фильм «Золото империи» (возрастное ограничение – 12+), который снял со своей командой известный бурятский режиссёр Юрий Ботоев, появился на YouTube 27 апреля – спустя полтора года после премьеры. С тех пор он собрал 2 миллиона 600 тысяч просмотров. Первый миллион был уже через пять дней после того, как ленту выложили на видеохостинге.

Как ранее сообщил сам Ботоев, фильм про золото Колчака смотрят в Сети не только россияне, но и русскоговорящие пользователи из Белоруссии, Украины, Казахстана и других стран СНГ, Прибалтики и ещё более чем из 50 стран мира. Картина, по словам создателя, прошла долгий и трудный путь до зрителя. Снимали её в основном на природе – в лесу, тайге и даже в воде.

- Позже ковидные ограничения помешали полноценно выйти в прокат. В дни премьеры в кинотеатрах было обязательным наличие ПЦР-теста в дополнение к 50-процентной заполняемости залов и царящему в обществе страху из-за распространения тяжелейших штаммов COVID-19, – рассказывал режиссёр.

Он выразил отдельную благодарность Минкульту РБ за финансовую поддержку. Создателям ленты удалось приобрести на эти деньги профессиональное оборудование и провести съёмки в тяжёлых условиях дикой природы. Его используют сейчас и в новых кинопроектах. 
интернет фильм кино

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