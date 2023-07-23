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Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии

Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии
Общество,  Фото:screenshot
Он презентовал новую композицию о малой родине

56-летний Артур Ермак – уроженец Бурятии, который сейчас живёт в российской столице. Ещё 14 лет назад он решил выпустить музыкальный альбом, посвящённый родной республике. Он увидел свет 30 мая 2023-го, как раз в день столетия РБ.

В альбом под названием «03 регион – песни родного края» вошло 15 композиций. Среди них – «Великий Байкал», «Селенга», «Баргузин», «Старый парк», «Тополя» и «Курумкан». Свои творения музыкант выкладывает на YouTube. Недавно наш земляк презентовал ещё одно, в котором воспел красоту и величие «таёжной озёрной». Там есть, в частности, такие строчки.

Здесь солнце ярко светит,
С утра туман густой,
Озёра, степи, горы
С небесной красотой.
Здесь свежий ветер дует
С байкальских берегов,
Вдали весной на сопках
Багульник зацветёт.
И всюду расстилается
Сибирская тайга,
Долина Баргузинская,
Хамар-Дабан, Тунка,
Закаменск и Еравна,
Гремячинск, Курумкан,
Сияет Иволгинский
Энергией дацан.
Здесь духом всё пропитано
Добра и теплоты,
На реках и озёрах
Рыбачат рыбаки.
В Байкальском заповеднике –
Как в сказке, словно сон.
Республика Бурятия –
Ноль третий регион

Композиция длится четыре минуты. Одну из песен Артур посвятил фестивалю «Байкальская рыбалка» (возрастное ограничение – 0+). Певец давно дружит с организатором мероприятия – Вадимом Бредний, который долгое время зазывал его порыбачить. В 2014 году бард, наконец, приехал на соревнования по подлёдной ловле, где и исполнил произведение. С тех пор Ермак старается посещать фестиваль регулярно.

Музыкант родился и вырос в Улан-Удэ. Ещё в школе он создал ансамбль, с которым выступал на различных городских мероприятиях, исполняя хиты советской и зарубежной эстрады. В Иркутске, где Артур учился на юридическом факультете, он играл в рок-группе «Курс» и тогда же стал создавать авторские песни.
 
Уроженец Бурятии участвовал в различных фестивалях и конкурсах, сотрудничал с известными студиями и ТВ. В 2012 году вышел его альбом «Талисман удачи», который успешно презентовали в Московском театре эстрады. Первые клипы Артура на песни «Суета» и «Ночь» транслировали на телеканалах «Ля-минор» и «Шансон ТВ», а песни начали попадать в хит-парады. Крутили их и на радио.
 
С 2015 года Ермак пишет детские песни композиции для своего сына Михаила, которые сих пор занимают первые места в хит-параде детского радио. В 2020-ом он связал своё музыкальное творчество с киноиндустрией и теперь создаёт саундтреки для полнометражных фильмов, рассказывали ранее в Минкульте РБ. 
певцы музыка Бурятия

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