Живущий в Москве бард воспел красоту Бурятии



56-летний Артур Ермак – уроженец Бурятии, который сейчас живёт в российской столице. Ещё 14 лет назад он решил выпустить музыкальный альбом, посвящённый родной республике. Он увидел свет 30 мая 2023-го, как раз в день столетия РБ.



В альбом под названием «03 регион – песни родного края» вошло 15 композиций. Среди них – «Великий Байкал», «Селенга», «Баргузин», «Старый парк», «Тополя» и В альбом под названием «03 регион – песни родного края» вошло 15 композиций. Среди них – «Великий Байкал», «Селенга», «Баргузин», «Старый парк», «Тополя» и «Курумкан» . Свои творения музыкант выкладывает на YouTube. Недавно наш земляк презентовал ещё одно, в котором воспел красоту и величие «таёжной озёрной». Там есть, в частности, такие строчки.



Здесь солнце ярко светит,

С утра туман густой,

Озёра, степи, горы

С небесной красотой.

Здесь свежий ветер дует

С байкальских берегов,

Вдали весной на сопках

Багульник зацветёт.

И всюду расстилается

Сибирская тайга,

Долина Баргузинская,

Хамар-Дабан, Тунка,

Закаменск и Еравна,

Гремячинск, Курумкан,

Сияет Иволгинский

Энергией дацан.

Здесь духом всё пропитано

Добра и теплоты,

На реках и озёрах

Рыбачат рыбаки.

В Байкальском заповеднике –

Как в сказке, словно сон.

Республика Бурятия –

Ноль третий регион



Композиция длится четыре минуты. Одну из песен Артур посвятил фестивалю «Байкальская рыбалка» (возрастное ограничение – 0+). Певец давно дружит с организатором мероприятия – Вадимом Бредний, который долгое время зазывал его порыбачить. В 2014 году бард, наконец, приехал на соревнования по подлёдной ловле, где и исполнил произведение. С тех пор Ермак старается посещать фестиваль регулярно.



Музыкант родился и вырос в Улан-Удэ. Ещё в школе он создал ансамбль, с которым выступал на различных городских мероприятиях, исполняя хиты советской и зарубежной эстрады. В Иркутске, где Артур учился на юридическом факультете, он играл в рок-группе «Курс» и тогда же стал создавать авторские песни.



Уроженец Бурятии участвовал в различных фестивалях и конкурсах, сотрудничал с известными студиями и ТВ. В 2012 году вышел его альбом «Талисман удачи», который успешно презентовали в Московском театре эстрады. Первые клипы Артура на песни «Суета» и «Ночь» транслировали на телеканалах «Ля-минор» и «Шансон ТВ», а песни начали попадать в хит-парады. Крутили их и на радио.



С 2015 года Ермак пишет детские песни композиции для своего сына Михаила, которые сих пор занимают первые места в хит-параде детского радио. В 2020-ом он связал своё музыкальное творчество с киноиндустрией и теперь создаёт саундтреки для полнометражных фильмов, рассказывали ранее в Минкульте РБ.

