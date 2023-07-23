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В Бурятии сельчанам, пострадавшим от разрушительного града, помогут рублём

В Бурятии сельчанам, пострадавшим от разрушительного града, помогут рублём
Общество,  Фото:Pixabay.com
Каждый из них получит по десять тысяч

В воскресенье, 23 июля, в правительстве Бурятии состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) под руководством зампреда по вопросам безопасности Петра Мордовского. На совещании жителям трёх сёл Закаменского района, пострадавшим от крупного града, решили оказать материальную помощь. Об этом сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.

Речь идёт о единовременной выплате размером в 550 тысяч рублей – по 10 тысяч получат 55 человек. Комиссия будет ходатайствовать перед правительством РБ о выделении этих средств Минсоцзащиты республики.

- Наша первоочередная задача – поддержать людей, чьё имущество пострадало. По мере подготовки документов будем оказывать им единовременную материальную помощь, – отметил Пётр Мордовской. 

Сильный град обрушился на улусы Бургуй, Хуртага и Улекчин в прошлый понедельник, 17 июля. Диаметр упавших с неба льдин достигал 1-3 сантиметра. В итоге пострадала кровля 106 частных домов, где проживает 291 человек (в том числе – 82 ребёнка), крыши здания администрации сельского поселения «Бургуйское», местной школы и детского сада «Белочка».

Кроме того, градины побили овощи на приусадебных участках и сельскохозяйственные посевы. В сёлах пришлось ввести режим ЧС.



град материальная помощь правительство РБ

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