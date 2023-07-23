Постаревшему на 44 года селу Бурятии подарили новую детскую школу искусств



В минувшую пятницу, 21 июля, Бичура отметила 300-летний юбилей. В этот день в селе распахнула свои двери новая детская школа искусств (ДШИ). Построить её местные жители попросили ещё в 2019 году, когда глава Бурятии Алексей Цыденов побывал в районе с рабочей поездкой.



Двухэтажное здание площадью в 992 квадратных метра возвели благодаря федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий». На эти цели направили 118 миллионов рублей из федеральной и региональной казны. Привлекли и внебюджетные средства.



Присутствовавший на церемонии зампред правительства РБ Алдар Гулгенов поздравил бичурцев с круглой датой.



- И самый лучший подарок району сегодня – это открытие новой детской школы искусств – красивого, просторного и полностью оборудованного здания, где дети смогут всесторонне развиваться, – отметил он.



В ДШИ есть хореографический и концертный зал (на 102 места), летняя творческая площадка и игровая зона. Ребятишки будут учиться игре на фортепиано, русских народных инструментах, эстрадному пению, осваивать живопись, декоративно-прикладное искусство и хореографию. На занятиях ждут не только жителей района от 5 до 18 лет, но и взрослых.



- Раньше наши дети занимались в приспособленном помещении площадью в 140 квадратов. Появление нового здания даёт новые возможности. Заработают новые отделения, ребята смогут достичь более высоких результатов в обучении, на конкурсах и олимпиадах разного уровня. У нас появятся рабочие места. Коллектив сейчас укомплектован на 80%, – рассказала директор Бичурской ДШИ Людмила Уварова.



На реализацию госпрограммы по комплексному развитию сельских территорий району выделили 250 миллионов рублей. Благодаря ей в Бичуре не только построили школу искусств, но и обустроили и отремонтировали ещё несколько соцобъектов – это дом культуры, сельский стадион, детский сад и спортивные площадки.



- Помимо строительства ДШИ, в программу включили капитальный ремонт ДК, детского сада, трёх стадионов и четырёх дорог на 65 миллионов рублей. Бичурский район в этом году на первом месте по посевным площадям. В прошлом году он был первым по сбору урожая. В целом министерство сельского хозяйства оказывает солидную помощь муниципальным образованиям, которые дают высокие результаты в аграрном производстве, – пояснил глава ведомства Галсан Дареев.





Новую дату образования Бичуры утвердили в конце декабря. Ранее таковой считался 1767 год. Однако исследование, которое провела историк Светлана Арсентьева, показало, что первые документальные упоминания о населённом пункте относятся к 1723-му.



Сами документы находятся в архивной службе местной администрации. На декабрьской сессии депутаты райсовета проголосовали за то, что годом рождения села будет 1723-ий. Таким образом, её «состарили» сразу на 44 года. Дату празднования – 21 июля – выбрали не просто так. Это Прокопьев день, а первая церковь в селе называлась как раз Прокопьевской.



Глава района Василий Смолин тогда заявил, что это была историческая сессия. А в конце ноября он писал, что вопрос о времени образования села изучали на протяжении нескольких лет.



- Конечно, он требует чёткого исследования архивных документов, записей церковных книг, генеалогических данных родов и многое другое, – подчеркнул руководитель МО. – Первое заседание исторического совета готовилось более года и состоялось 8 сентября. Но, увы, историки и краеведы, привлечённые для изучения этого вопроса, не пришли к единому мнению. Один из самых глубоких докладов на тему представила Светлана Арсентьева – с указанием документов и обоснований, полученных из различных архивов.



Большинство членов исторического совета – 20 из 21 – выступили за установление 1723-го годом образования Бичуры. Она считается крупнейшим семейским селом в Забайкалье. Самая длинная в мире деревенская улица – Коммунистическая – тоже находится там. Её длина – 17 километров.