Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров

К концу года их число может возрасти в полтора раза



Пять лет назад, в 2018-ом, международный аэропорт «Байкал» впервые сделал «стотысячный» прыжок. Тогда годовой пассажиропоток в воздушной гавани увеличился с 259 000 до 376 000 человек. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор «Байкала» Дмитрий Гармаев.



- В 2023-ем мы уже июле перешагнули отметку в 376 тысяч – а точнее, обслужили 382 тысячи пассажиров и движемся к 700 000 в этом году, – подчеркнул он.



Гармаев напомнил: в ушедшем 2022-ом через аэропорт прошло 629 000 человек.

