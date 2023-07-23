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Пять лет назад, в 2018-ом, международный аэропорт «Байкал» впервые сделал «стотысячный» прыжок. Тогда годовой пассажиропоток в воздушной гавани увеличился с 259 000 до 376 000 человек. Об этом сообщил в соцсетях генеральный директор «Байкала» Дмитрий Гармаев.
- В 2023-ем мы уже июле перешагнули отметку в 376 тысяч – а точнее, обслужили 382 тысячи пассажиров и движемся к 700 000 в этом году, – подчеркнул он.
Гармаев напомнил: в ушедшем 2022-ом через аэропорт прошло 629 000 человек.
Через улан-удэнский аэропорт прошло 382 тысячи пассажиров
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