В подтопленном районе Бурятии снова заработала паромная переправа





Всего в Бурятии четыре таких переправы – Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки», Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.

