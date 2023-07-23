В подтопленном районе Бурятии снова заработала паромная переправа

Она простаивала больше недели
Накануне Усть-Чикойская паромная переправа в Селенгинском районе возобновила работу. Её пришлось закрыть
на прошлой неделе, 12 июля, из-за подъёма реки Чикой, которая вышла на пойму и подтопила левобережный причал.
В Минтрансе тогда сообщили, что когда река пойдёт на спад, паром снова откроют.
Всего в Бурятии четыре таких переправы – Усть-Чикойская через реку Чикой на автодороге «Стрелка – Подлопатки», Татауровская через Селенгу на региональной трассе Татаурово – Острог и Лесовозная через эту же реку. Две последних находятся в Прибайкальском районе. А четвёртая – Усть-Муйская – расположена на реке Муя.
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