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Отдыхающие на Байкале ребята из ДНР подружились с детьми из Бурятии

Отдыхающие на Байкале ребята из ДНР подружились с детьми из Бурятии
Общество,  Фото:Правительство Бурятии
Они три недели проведут на берегу священного озера

Юные жители Старобешевского района ДНР, над которым ещё в прошлом году взяла шефство Бурятия, проводят каникулы в прибрежном Баргузинском районе. Они отдыхают и укрепляют здоровье в лагере «Юность».
Пятьдесят ребятишек и пять сопровождающих заехали туда 11 июля.

Смена продлится 21 день. По словам вожатых, дети из Бурятии и Донецкой народной республики быстро подружились. Скучать им не приходится. В программе – походы с ночёвкой на берегу Байкала и различные мастер-классы – от бисероплетения до аквагрима, рассказали в правительстве РБ.

Как сообщал «Байкал-Daily», всего этим летом в республику придет около 150 детей из ДНР. Они отдохнут в летнем лагере «Юность» в баргузинском селе Максимиха и в спортивно-оздоровительном «Энхалук» в Кабанском районе.

Летом 2022-го 50 юных донбассовцев вместе со сверстниками из Бурятии тоже побывали на берегах священного озера – в Максимихе. Ребятишки знакомились с культурой и обычаями региона, посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.
ДНР дети лагерь отдых

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