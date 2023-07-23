Отдыхающие на Байкале ребята из ДНР подружились с детьми из Бурятии









Летом 2022-го 50 юных донбассовцев вместе со сверстниками из Бурятии тоже побывали на берегах священного озера – в Максимихе. Ребятишки знакомились с культурой и обычаями региона, посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.

Как сообщал «Байкал-Daily» , всего этим летом в республику придет около 150 детей из ДНР. Они отдохнут в летнем лагере «Юность» в баргузинском селе Максимиха и в спортивно-оздоровительном «Энхалук» в Кабанском районе.Летом 2022-го 50 юных донбассовцев вместе со сверстниками из Бурятии тоже побывали на берегах священного озера – в Максимихе. Ребятишки знакомились с культурой и обычаями региона, посетили популярные туристические места и несколько образовательных учреждений в Улан-Удэ.

Юные жители Старобешевского района ДНР, над которым ещё в прошлом году взяла шефство Бурятия, проводят каникулы в прибрежном Баргузинском районе. Они отдыхают и укрепляют здоровье в лагере «Юность».Пятьдесят ребятишек и пять сопровождающих заехали туда 11 июля.Смена продлится 21 день. По словам вожатых, дети из Бурятии и Донецкой народной республики быстро подружились. Скучать им не приходится. В программе – походы с ночёвкой на берегу Байкала и различные мастер-классы – от бисероплетения до аквагрима, рассказали в правительстве РБ.