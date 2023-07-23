В Бурятии стремительно растёт спрос на продавцов



Каждую четвёртую субботу июля в России отмечается день работника торговли. В этот раз он выпал на 22-ое число. Сотрудники крупной платформы онлайн-рекрутинга HeadHunter решили выяснить, в каких именно специалистах сегодня нуждается эта отрасль и сколько им готовы платить за работу.



Как выяснилось, спрос на представителей сферы торговли не снижается даже летом. Только за последний месяц на сайте hh.ru опубликовали более 250 тысяч вакансий. За год их число увеличилось на 59% в целом по России и на 46% – в Бурятии. Больше всего предложений от работодателей – в Москве (17% от общего числа), Подмосковье (11%), Санкт-Петербурге (7%), Краснодарском крае (5%), Свердловской и Ростовской областях и в Татарстане (по 3%).



- Рынок труда становится более напряжённым – особенно для массовых ролей и рабочих специальностей, – отмечает руководитель пресс-службы HeadHunter на Дальнем Востоке Елизавета Илюшина. – Ожидать изменений к лучшему пока не приходится. Начиная с марта, динамика резюме демонстрирует отрицательные значения.



В апреле 2023-го их стало меньше на 11%, в мае – на 17%, а в июне – уже на 21% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



- Разрыв между ожиданиями работодателей и откликом от кандидатов прогрессирует. Из-за роста конкуренции за персонал растут и зарплатные предложения. В 2022-ом их размер составлял от 33 тысяч до 59 800 рублей, а уже в первом полугодии 2023-го – от 34700 до 63 200, – добавила Елизавета Илюшина.



Сразу шесть дальневосточных регионов попали в топ-10 с самым высоким жалованьем в отрасли. В списке – Камчатка, Магаданская область, Приморье, Сахалин, Якутия и Хабаровский край. В Бурятии соискателям готовы платить от 34 483 до 57 471 рублей в месяц.



Чаще всего работодатели ищут продавцов-консультантов и продавцов-кассиров (66% всех предложений). В среднем по стране диапазон зарплат таких специалистов составляет 31 400-51 724 рублей. Спросом также пользуются администраторы магазинов и торговых залов (36 206-53 891 рублей). На третьем месте по востребованности (9%) – директора магазинов и сетей магазинов (50 000-80 460 рублей). И замыкают пятёрку самых популярных специалистов мерчандайзер (7%) и товаровед (4%).



При этом половина компаний (50%) готовы взять людей без опыта работы, в 42% организаций требуется стаж от одного года до трёх лет и в 8% – более трёх.