Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают снижаться



Реки в столице республики продолжают идти на спад. По данным на 23 июля, Селенга за сутки опустилась сразу на14 сантиметров – до 210 (при критической отметке в 330), а Уда – на 6 (до 146 при «критических» 400).



Уровень воды в Байкале составляет 456,76 метра. В кяхтинском посёлке Наушки Селенга вышла на пойму на 7 сантиметров, в Усть-Кяхте – на 19, в Новоселенгинске – на 53, в Кабанске – на 59, а река Баргузин в одноимённом селе – на 26 сантиметров.