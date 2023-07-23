Селенга и Уда в столице Бурятии продолжают снижаться

Главный приток Байкала опустился ещё на 14 сантиметров
Реки в столице республики продолжают идти на спад. По данным на 23 июля, Селенга за сутки опустилась сразу на14 сантиметров – до 210 (при критической отметке в 330), а Уда – на 6 (до 146 при «критических» 400).
Уровень воды в Байкале составляет 456,76 метра. В кяхтинском посёлке Наушки Селенга вышла на пойму на 7 сантиметров, в Усть-Кяхте – на 19, в Новоселенгинске – на 53, в Кабанске – на 59, а река Баргузин в одноимённом селе – на 26 сантиметров.
Главный приток Байкала опустился ещё на 14 сантиметров
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