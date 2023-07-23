В Бурятии похоронили погибшего на СВО многодетного отца



В субботу, 22 июля, в Джидинском районе проводили в последний путь 43-летнего Руслана Кривенко, который погиб на специальной военной операции. Его жизнь оборвалась 6 июля при выполнении боевого задания. Прощание с нашим земляком прошло в его родном улусе Малый Нарын.



Руслан Борисович родился 2 апреля 1980 года. В 1998-ом окончил Гэгэтуйскую СОШ. Затем ушёл в армию. Служил в мотострелковых войсках в соседнем Забайкалье (тогда – Читинской области). Принимал участие во второй чеченской операции.



У Кривенко имелись медаль «За отвагу» и звание ветерана боевых действий. В апреле он подписал контракт и отправился на СВО.



Руслана посмертно наградили орденом Мужества. У него остались жена, две дочери и сын, сообщается в группе «Джида-инфо.24/7».

