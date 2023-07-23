Жители пригородного района Бурятии забили тревогу из-за качества «сиротского» дома



Жителей пригородного Тарбагатайского района обеспокоило качество будущего дома для сирот. Сельчане поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», кто осуществляет строительный контроль. «Дом строится из дешёвого непрочного кирпича», – заявили тарбагатайцы.



В Минстрое Бурятии пояснили: все работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Помимо собственной службы компании-застройщика, их ход отслеживает республиканская служба государственного жилищного надзора.



- Постоянный ведомственный контроль также осуществляет прокуратура республики. Все используемые материалы сертифицированы, – подчеркнули в ведомстве.