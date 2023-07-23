Жители пригородного района Бурятии забили тревогу из-за качества «сиротского» дома

Жителей пригородного Тарбагатайского района обеспокоило качество будущего дома для сирот. Сельчане поинтересовались в группе «Тарбагатай-инфо. 24/7», кто осуществляет строительный контроль. «Дом строится из дешёвого непрочного кирпича», – заявили тарбагатайцы.
В Минстрое Бурятии пояснили: все работы ведутся в соответствии с проектной документацией. Помимо собственной службы компании-застройщика, их ход отслеживает республиканская служба государственного жилищного надзора.
- Постоянный ведомственный контроль также осуществляет прокуратура республики. Все используемые материалы сертифицированы, – подчеркнули в ведомстве.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в Бурятии появятся два многоквартирных дома с отделкой «под ключ» для детей-сирот. Оба должны ввести в эксплуатацию в декабре. В том, что возводят сейчас в Тарбагатае, будет 36 однокомнатных квартир, каждая – площадью от 29 до 33 квадратных метров. Второй построят в Мухоршибири.