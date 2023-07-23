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Бурятию накроют дожди и грозы

Бурятию накроют дожди и грозы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах пообещали всего +16 градусов

В воскресенье, 23 июля, на Бурятию обрушится ненастье. Синоптики обещают кратковременные дожди с грозами. Днём по республике – от +24 до +29, а в некоторых районах – от +16 до +22 градусов. Ветер восточный, 5-10 м/с с порывами до 14 м/с.

Осадки ожидаются и в Улан-Удэ. В дневное время воздух в столице прогреется до +25, +27. Ветер восточный, 6-11 м/с.
погода прогноз погоды дожди

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