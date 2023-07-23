В Бурятии сельские дети остались без спортплощадки из-за расшатавшихся футбольных ворот



Жители тарбагатайского села Солонцы попросили разъяснить ситуацию с местной спортивной площадкой. Как выяснилось, её закрыли, поскольку после недавних дождей установленные там футбольные ворота расшатались. Опасную конструкцию убрали. По словам сельчан, никто не принимает никаких мер, а местной детворе тем временем негде играть.



- Приезжал подрядчик, который даже не заходил (на площадку). Доложил в администрацию, что всё нормально. Сделали заявку в Минстрой, чтобы осмотрели. Никаких сдвигов. Сколько ещё можно ждать? – возмущаются люди. – У детей нет возможности чем-то заняться. Неужели так сложно решить этот вопрос?



Глава сельского поселения «Шалутское» Елена Мясникова сообщила, что вопрос держат на контроле. После вскрытия теплотрассы землю разровняли плохо. Теперь придётся ждать усадки грунта.



- После этого ворота обещали поставить на место. Ждем действий подрядчика, – цитируют Мясникову в группе «Тарбагатай-инфо.24/7».



Руководитель МУП ЖКХ «Коммунальщик» Валерий Вторушин заверил, что всё решится в течение недели.



- 24 июля завезём грунт, поставим ворота и разровняем, как сможем, своим трактором. По мере освобождения техники разровняем и всю площадку, – подчеркнул он.

