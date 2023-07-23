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Улан-удэнцы устремились на запад России

Улан-удэнцы устремились на запад России
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители бурятской столицы устроили бегство в Москву и Питер

За пять месяцев 2023 года – с января по май включительно – в столицу Бурятии прибыли 5168 человек, а покинули её 5142. Таким образом, миграционный прирост составил 26.
 
Практически все перемещения (89,2%) ограничились пределами страны, и 64,4% из них зафиксировали внутри республики, а 35,6% – между регионами. В другие города и субъекты перебралось на 20 человек больше, чем переехало в Улан-Удэ.
 
Наши земляки устремились в Центральный федеральный округ (193 человека), в том числе – в Москву и Подмосковье (165), Северо-Западный ФО (73), включая Санкт-Петербург и Ленинградскую область (70), на юг РФ (46) – Калмыкию (14) и Крым (12), а также в Сибирь (66) – Красноярский край, Иркутскую область и Хакасию.
 
За пять месяцев население города пополнилось за счёт соседей-забайкальцев (на 159 человек) и якутян (на 21). На международную миграцию пришлось 10,8% переездов. Из зарубежных стран в столицу РБ прибыло на 99 человек больше, чем уехало, рассказали в Бурятстате.

миграция населения переезд Бурятстат

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