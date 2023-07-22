В дацане Бурятии провели освящение «Равнай»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко из Сартуул-Булагского дацана



21 июля в Сартуул-Булагском дацане Джидинского района Бурятии во время Майдари хурала состоялось освящение «Равнай» статуи Будды Майтреи высотой в три с половиной метра. Освящение провели ламы Буддийской традиционной Сангхи России под руководством Дид Хамбо-ламы Дагбы Очирова.



Автор статуи — известный бурятский скульптор Анатолий Шоболов.



Интересно, что в колесницу для торжественного обхода вокруг дацана был запряжён настоящий конь, обычно для этого используют муляжи коня или слона.



После молебна были проведены концерт и спортивные состязания.

