Новый асфальт в пригороде Улан-Удэ прошёл проверку













В селе Сужа на улице Мирная для лабораторных исследований произвели отбор вырубок асфальтобетона. Все образцы прошли лабораторные испытания, сообщили в администрации Иволгинского района. Ремонт дороги идёт по нацпроекту «Безопасные качественные дороги».Пробы асфальтобетона маркируют, указывая дату, время и место забора. Образцы регистрируются в лабораторном журнале. Время, когда образец поступает на изучение, фиксируют в акте исследования. Само тестирование асфальтобетона занимает от 2 до 5 дней: специалисты определяют содержание битума, процентное содержание песка, гравия и других компонентов. По итогам проведённых испытаний составляется протокол.- На всех объектах, ремонтируемых по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», ведётся строгий контроль качества. Одним из основных этапов является лабораторная проверка проб уложенного асфальтобетона. Она позволяет выявить возможные нарушения на разных этапах работ, показывает, насколько качественно была сделана подгрунтовка, каковы качество укладки и степень уплотнения. Специалисты изучают механические и физические характеристики материалов, их способность противостоять нагрузкам и природным факторам, - рассказал заместитель главы Иволгинского района по инфраструктуре Владимир Дашиев.Так, все основные показатели асфальта с улице Мирная соответствуют требованиям, предъявляемым к качеству.- Нами были выполнены испытания проб асфальтобетона из конструктивных слоёв дорожной одежды. Пробы асфальтобетона из верхнего слоя основания и покрытия по физико-механическим показателям соответствуют все нормативным требованиям, - заключили специалисты дорожно-строительной испытательной лаборатории ООО «Скип».На участке протяжённостью около 350 м не только уложили новый асфальт, но и обустраивают тротуары для удобства пешеходов. Также там установят опоры освещения, дорожные знаки, обозначат пешеходные переходы и нанесут разметку.В этом году в Иволгинском районе приведут в нормативное состояние около двух километров местных дорог по улицам Мирная. Дачная и Карьер.