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Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на восемь сантиметров

Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на восемь сантиметров
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Снизился и уровень Уды

В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга продолжает снижаться. Это происходит уже пятый день подряд.

- На реке Селенга на 22 июля уровень воды составляет 224 см (-8 см за сутки), - сообщили в администрации города.

Отметим, критическим уровнем считается 330 см.

На реке Уда уровень воды составляет 152 см (-5 см за сутки).

Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Левобережья организовали подвоз чистой питьевой воды. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.

В выходные, 22 и 23 июля, подвоз питьевой воды осуществляется по единому графику. По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.


река уровень воды

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