Уровень Селенги в Улан-Удэ снизился ещё на восемь сантиметров

В Улан-Удэ уровень воды в реке Селенга продолжает снижаться. Это происходит уже пятый день подряд.
- На реке Селенга на 22 июля уровень воды составляет 224 см (-8 см за сутки), - сообщили в администрации города.
Отметим, критическим уровнем считается 330 см.
На реке Уда уровень воды составляет 152 см (-5 см за сутки).
Как сообщал «Байкал-Daily», для жителей Левобережья организовали подвоз чистой питьевой воды. В связи с повышением грунтовых вод подвоз будет производиться ежедневно.
В выходные, 22 и 23 июля, подвоз питьевой воды осуществляется по единому графику. По всем вопросам можно обратиться в администрацию Советского района по телефону: 22-75-88.