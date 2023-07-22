Пожарные Бурятии получили машины после капитального ремонта









21 июля начальникам 4-го Закаменского, 2-го Кабанского, 6-го Окинского, 14-го Муйского, 16-го Еравнинского отрядов государственной пожарной службы Бурятии передали пожарные автомобили после капитального ремонта.- Очередная партия из пяти пожарных автомобилей смогла обрести «вторую жизнь» благодаря поддержке правительства Бурятии. На капитальный ремонт машин из республиканского бюджета было выделено более 10 млн. рублей, - сообщили в пресс-службе республиканского агентства ГО и ЧС.Модернизации подверглись двигатели – их заменили новыми, дизельными, благодаря которым не только увеличивается тяговая сила, но и экономнее расходуются горюче-смазочные материалы. Также была произведена замена пожарных насосов трансмиссии и электропроводки автомобиля.Ремонту подверглись коробки переключения передач, отсеки для хранения пожарного вооружения. Помимо этого, был выполнен восстановительный ремонт кузова машин в соответствии с ГОСТом.- Мы рады, что наша родная пожарная машина прошла капитальный ремонт и вернулась в пожарную часть. Этот автомобиль уже несколько десятилетий помогал нам в борьбе с пожарами, а после ремонта, я уверен, что он прослужит ещё дольше - поделился своими впечатлениями начальник 2-го Кабанского отряда ГПС РБ Евгений Вяткин.В пресс-службе отметили, что после обновления и проведения ремонтных работ пожарные машины выглядят и работают как новые.