Лесники Бурятии ухаживают за сеянцами сосны









В Бурятии реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». С начала года заготовлено более 485-ти кг семян сосны обыкновенной. Искусственное лесовосстановление планируется провести на площади более 1800 га лесного фонда республики.В рамках нацпроекта «Экология» лесники выращивают сеянцы сосны обыкновенной.Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду.- В этом году дождливое лето, сеянцы все напитали влагу. Есть участки, которые были засеяны в прошлом году, но всходов не было, благодаря обильным осадкам семена проснулись и дали всходы - рассказала инженер по лесовосстановлению Хандагатайского лесхоза Вера Сотникова.Всего в республике действует 15 лесных питомников на площади более 83 га. Ежегодно с них специалисты получают более 6 миллионов сеянцев сосны для восстановления лесов, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.