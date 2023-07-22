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Лесники Бурятии ухаживают за сеянцами сосны

Лесники Бурятии ухаживают за сеянцами сосны
Общество,  Фото:РАЛХ
Дождливое лето помогло семенам взойти

В Бурятии реализуется федеральный проект «Сохранение лесов». С начала года заготовлено более 485-ти кг семян сосны обыкновенной. Искусственное лесовосстановление планируется провести на площади более 1800 га лесного фонда республики.

В рамках нацпроекта «Экология» лесники выращивают сеянцы сосны обыкновенной.

Уход за лесным питомником – дело не из лёгких, сеянцы требуют заботливого ухода. Ежедневно сотрудники вручную пропалывают и рыхлят почву, поливают в сухую жаркую погоду.


- В этом году дождливое лето, сеянцы все напитали влагу. Есть участки, которые были засеяны в прошлом году, но всходов не было, благодаря обильным осадкам семена проснулись и дали всходы - рассказала инженер по лесовосстановлению Хандагатайского лесхоза Вера Сотникова.

Всего в республике действует 15 лесных питомников на площади более 83 га. Ежегодно с них специалисты получают более 6 миллионов сеянцев сосны для восстановления лесов, сообщает пресс-служба республиканского лесного хозяйства.

РАЛХ лес

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