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В улан-удэнской колонии осуждённые прошли социально-психологическую программу

В улан-удэнской колонии осуждённые прошли социально-психологическую программу
Общество,  Фото:УФСИН по Бурятии
Им вручили сертификаты

В улан-удэнской исправительной колонии №7 осуждённым вручили сертификаты об успешном прохождении социально-психологической программы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.

Курс реабилитации состоял из нескольких ступеней решения проблемы на психологическом уровне, таких как осознание и понимание проблемы, принятие, анализ и полезные выводы. Все участницы прошли эти этапы, преодолев свои внутренние страхи.

- Основной целью программы является формирование социально приемлемых форм поведения в обществе без употребления алкоголя и наркотических веществ, а также восстановление не только их физического и психического состояния, но и социально полезных связей с родственниками, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.



УФСИН

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