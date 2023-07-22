В улан-удэнской колонии осуждённые прошли социально-психологическую программу





В улан-удэнской исправительной колонии №7 осуждённым вручили сертификаты об успешном прохождении социально-психологической программы в отношении лиц, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость.Курс реабилитации состоял из нескольких ступеней решения проблемы на психологическом уровне, таких как осознание и понимание проблемы, принятие, анализ и полезные выводы. Все участницы прошли эти этапы, преодолев свои внутренние страхи.- Основной целью программы является формирование социально приемлемых форм поведения в обществе без употребления алкоголя и наркотических веществ, а также восстановление не только их физического и психического состояния, но и социально полезных связей с родственниками, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.