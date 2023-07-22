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Юная шахматистка из Бурятии завоевала бронзу первенства Азии

Юная шахматистка из Бурятии завоевала бронзу первенства Азии
Общество,  Фото:министерство спорта Бурятии, из архива
Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации

Спортсменка из Бурятии Номина Дармаева завоевала бронзовую медаль первенства Азии среди школьников до 15 лет по классическим шахматам. Турнир проходил в Ташкенте с 14 по 19 июля.

- Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации. Только в этом году Российская шахматная Федерация перешла из Европейской в Азиатскую Федерацию. Поэтому бронза Номины для нас имеет особое значение, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.

Номине Дармаевой всего 15 лет, она уже победительница первенства России и Европы по блицу. А совсем недавно она завоевала золотую медаль республиканских спортивно-культурных игр «Наадан-Сурхарбаан-2023».

шахматы дети

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