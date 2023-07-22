Юная шахматистка из Бурятии завоевала бронзу первенства Азии

Общество, Фото: министерство спорта Бурятии, из архива

Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации



Спортсменка из Бурятии Номина Дармаева завоевала бронзовую медаль первенства Азии среди школьников до 15 лет по классическим шахматам. Турнир проходил в Ташкенте с 14 по 19 июля.



- Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации. Только в этом году Российская шахматная Федерация перешла из Европейской в Азиатскую Федерацию. Поэтому бронза Номины для нас имеет особое значение, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.



Номине Дармаевой всего 15 лет, она уже победительница первенства России и Европы по блицу. А совсем недавно она завоевала золотую медаль республиканских спортивно-культурных игр «Наадан-Сурхарбаан-2023».



