Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации
Спортсменка из Бурятии Номина Дармаева завоевала бронзовую медаль первенства Азии среди школьников до 15 лет по классическим шахматам. Турнир проходил в Ташкенте с 14 по 19 июля.
- Это первенство для России стало первым в азиатской конфедерации. Только в этом году Российская шахматная Федерация перешла из Европейской в Азиатскую Федерацию. Поэтому бронза Номины для нас имеет особое значение, - отметил министр спорта и молодёжной политики Бурятии Иван Козырев.
Номине Дармаевой всего 15 лет, она уже победительница первенства России и Европы по блицу. А совсем недавно она завоевала золотую медаль республиканских спортивно-культурных игр «Наадан-Сурхарбаан-2023».
Юная шахматистка из Бурятии завоевала бронзу первенства Азии
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