Здесь планируют перенять опыт Иволгинского района
«Горячий вопрос» с выпасом скота назрел у жителей Прибайкальского района Бурятии. Люди негодуют, что коровы гадят, где попало.
- Кто несёт ответственность за выпас коров? Сейчас это горячий вопрос. Гадят везде, как ездить на машинах, ходить пешком? Сколько это можно терпеть? – поинтересовался подписчик группы «Прибайкалье-инфо. 24/7».
Глава района Сергей Семенов пояснил, что эту проблему обсуждали на заседании межведомственной рабочей группы 17 июля.
- Было приятно решение о проведении собрания с владельцами скота, где будет обсуждаться данный вопрос. Также был рассмотрен вопрос о 100 % идентификации сельскохозяйственных животных. Было принято решение о применении опыта Иволгинского района в части создания площадки временного содержания сельскохозяйственных животных, находящихся на выпасе вне установленных мест, - цитируют в «Прибайкалье-инфо.24/7» Сергея Семенова.
Как сообщал «Байкал-Daily», разгуливающих коров уже отправляют на «штрафстоянку» Иволгинского района. Владельцу скотины придётся выложить не только штраф, размер которого колеблется от 1 до 5 тысяч рублей, но и покрыть расходы на перевозку, а ещё – заплатить за каждый день содержания коровы на «штрафстоянке». Если через полгода он так и не найдётся, животное станет собственностью подрядной организации, занимающейся отловом.
В Прибайкальском районе Бурятии хотят сделать «штрафстоянки» для коров
Общество, Фото:
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