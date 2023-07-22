Заявки принимаются до 9 августа
В селе Мухоршибирь пройдёт «Забег в ползунках: «Карапузы на старт!». Мероприятие состоится в рамках проведения фестиваля «Удержи лето» (0+) 12 августа.
В конкурсе могут принять участие малыши от семи месяцев до двух лет. По итогам забега будут определены победители, которых ждёт награждение, сообщает администрация Мухоршибирского района Бурятии.
Заявки принимаются до 9 августа по телефону 21-847, или на электронную почту [email protected] с пометкой «Забег в ползунках» (ФИО и возраст), координатор Татьяна Смолина.
Возрастное ограничение 0+
В Бурятии проведут забег в ползунках
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