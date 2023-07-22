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В Бурятии проведут забег в ползунках

В Бурятии проведут забег в ползунках
Общество,  Фото:pixabay.com
Заявки принимаются до 9 августа

В селе Мухоршибирь пройдёт «Забег в ползунках: «Карапузы на старт!». Мероприятие состоится в рамках проведения фестиваля «Удержи лето» (0+) 12 августа.

В конкурсе могут принять участие малыши от семи месяцев до двух лет. По итогам забега будут определены победители, которых ждёт награждение, сообщает администрация Мухоршибирского района Бурятии.

Заявки принимаются до 9 августа по телефону 21-847, или на электронную почту [email protected] с пометкой «Забег в ползунках» (ФИО и возраст), координатор Татьяна Смолина.

Возрастное ограничение 0+

дети

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