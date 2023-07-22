Воздух прогреется до +26
По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+31, местами +16,+21.
В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.
В Улан-Удэ возможна гроза
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