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В Улан-Удэ возможна гроза

В Улан-Удэ возможна гроза
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Воздух прогреется до +26

По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+31, местами +16,+21.

В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.

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