В Улан-Удэ возможна гроза

Воздух прогреется до +26



По данным Бурятского гидрометцентра, 22 июля в республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, грозы. Ветер восточный 5-10, в отдельных районах до 14 м/с. Температура днём +25,+31, местами +16,+21.



В Улан-Удэ днём дождь, возможна гроза. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура днём +24,+26.





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