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Следующая неделя в Бурятии начнётся с ливней и гроз

Следующая неделя в Бурятии начнётся с ливней и гроз
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Возможен град

Жителей Бурятии предупредили о том, что в начале следующей недели ухудшится погода.

По данным синоптиков, 24 июля смещение атмосферного фронта вызовет местами по республике сильные дожди, грозы, ливни, местами возможен град, ветер при грозах порывистый.

24 июля в Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер переменный ночью слабый, днем 8-13 м/с. Температура ночью +13, +15, днем +23, +25.

- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - напомнили в администрации города.

прогноз погоды

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