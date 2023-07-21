Следующая неделя в Бурятии начнётся с ливней и гроз

Возможен град



Жителей Бурятии предупредили о том, что в начале следующей недели ухудшится погода.



По данным синоптиков, 24 июля смещение атмосферного фронта вызовет местами по республике сильные дожди, грозы, ливни, местами возможен град, ветер при грозах порывистый.



24 июля в Улан-Удэ временами дождь, возможна гроза. Ветер переменный ночью слабый, днем 8-13 м/с. Температура ночью +13, +15, днем +23, +25.



- Всем предприятиям и учреждениям, независимо от форм собственности, необходимо провести мероприятия по предупреждению ЧС, связанных с выходом из строя систем жизнеобеспечения, - напомнили в администрации города.



