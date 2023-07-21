В Улан-Удэ каждый день восстанавливают по 10 дорожных знаков



С начала года в столице Бурятии отремонтировали 1100 дорожных знаков и установили 783 новых. В пятницу, 21 июля, сотрудники городского комбината по благоустройству (КБУ) привели в порядок те, что находятся на улицах Природная, Дорожная, Блинова и на проспекте Победы.



По словам директора КБУ Александра Солдаткина, в среднем за день специалисты восстанавливают по 10-15 знаков.



- Некоторые со временем изнашиваются, выцветают. Повреждения чаще всего возникают из-за сильного ветра и наездов автомобилистов. Мы постоянно мониторим состояние дорожных знаков, а также получаем заявки от администраций районов и ГИБДД и оперативно их отрабатываем, – отметил руководитель комбината.



Сообщить о знаках, нуждающихся в обновлении и ремонте, улан-удэнцы могут в официальных аккаунтах КБУ в соцсетях. «Мы отработаем вашу заявку», – заверили коммунальщики.

