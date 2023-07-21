В Бурятии районный кинозал после ремонта за 9 млн пользуется большой популярностью

Обновлённый кинозал, оснащённый современным цифровым оборудованием, уже год работает в районном культурно-досуговом центре «Гармония» села Петропавловка Джидинского района Бурятии.
Ранее центр получил субсидию Фонда кино на создание условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах России с численностью жителей до 500 тысяч человек.
- В рамках национального проекта «Культура» Фонд кино выделяет средства на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием. Сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, в 2022 году была увеличена до 9 млн рублей. Теперь и для джидинцев созданы все условия для просмотра отечественных кинокартин, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.
Последний раз жители Джидинского района смотрели кино в культурно-досуговом центре «Гармония» ещё в 90-х годах – с тех пор кинозал закрылся, а возможностей для ремонта не было. Местные жители ездили в город, чтобы посмотреть крупные премьеры.
Теперь смотреть фильмы в комфортных условиях на современном экране могут одновременно 450 человек.
Как сообщал «Байкал-Daily», на переоборудование кинозала было выделено 9 миллионов рублей из федерального бюджета.
Сейчас кинотеатр работает три раза в неделю, проводя по пять-шесть сеансов в день для детей и взрослых.
В планах у кинотеатра сделать доступным приобретение билетов по «Пушкинской карте».