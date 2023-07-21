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В Бурятии районный кинозал после ремонта за 9 млн пользуется большой популярностью

В Бурятии районный кинозал после ремонта за 9 млн пользуется большой популярностью
Общество,  Фото:минкультуры Бурятии
В день проходит пять-шесть сеансов

Обновлённый кинозал, оснащённый современным цифровым оборудованием, уже год работает в районном культурно-досуговом центре «Гармония» села Петропавловка Джидинского района Бурятии.

Ранее центр получил субсидию Фонда кино на создание условий для показа национальных фильмов в населённых пунктах России с численностью жителей до 500 тысяч человек.

- В рамках национального проекта «Культура» Фонд кино выделяет средства на оснащение кинозалов современным цифровым оборудованием. Сумма средств, выделяемых на поддержку одного кинозала, в 2022 году была увеличена до 9 млн рублей. Теперь и для джидинцев созданы все условия для просмотра отечественных кинокартин, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.



Последний раз жители Джидинского района смотрели кино в культурно-досуговом центре «Гармония» ещё в 90-х годах – с тех пор кинозал закрылся, а возможностей для ремонта не было. Местные жители ездили в город, чтобы посмотреть крупные премьеры.

Теперь смотреть фильмы в комфортных условиях на современном экране могут одновременно 450 человек.


Как сообщал «Байкал-Daily», на переоборудование кинозала было выделено 9 миллионов рублей из федерального бюджета.

Сейчас кинотеатр работает три раза в неделю, проводя по пять-шесть сеансов в день для детей и взрослых.

В планах у кинотеатра сделать доступным приобретение билетов по «Пушкинской карте».
кинотеатры

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