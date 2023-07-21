Из работающих иностранцев в Монголии – менее 4% россиян

Всего в стране официально трудоустроены более 11 тысяч иностранных граждан из 96 стран



По состоянию на конец второго квартала текущего года 11200 иностранных граждан из 96 стран работают в Монголии по трудовым контрактам и на добровольной основе. Об этом заявили в национальном статистическом комитете.



По данным комитета, число иностранных работников увеличилось на 5 тысяч человек или на 80,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 5,5 тысяч человек или в 2 раза по сравнению с предыдущим кварталом.



Около 10 тысяч или 89,1% от общего числа иностранных работников составляют мужчины и 1,2 тысячи или 10,9% - женщины.



Более 62% иностранцев, работающих по трудовым контрактам, прибыли из Китая. 6% - из Индии. 3,8% - из России, 3,6% - из Турции, 3,5% - из Вьетнама, по 3,2% - из Южной Кореи и Филиппин, 2,7% - из США. 11,1% приехали из других стран, сообщает новостное агентство «Монцамэ».

