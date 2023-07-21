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Книжные памятники Бурятии переводят в цифровой формат

Книжные памятники Бурятии переводят в цифровой формат
Общество,  Фото:пресс-служба нацбиблиотеки РБ
156 из них доступны на портале

Издания первых профессиональных литераторов Бурятии, писавших на старомонгольской письменности и латинице, сохранены в цифровом формате. Теперь с ними можно познакомиться на портале «НЭБ. Книжные памятники».

- История бурятской книжной культуры конца XIX начала ХХ века мало изучена. До 1931 года книги в Бурятии издавались на старомонгольском шрифте, с 1931 по 1939 год – на латинице. После перехода бурятского алфавита на кириллицу старые издания вышли из оборота и были доступны лишь узкому кругу исследователей, - сообщает пресс-служба национальной библиотеки РБ.

С 2021 года нацбиблиотека республики принимает участие в проекте по оцифровке книжных памятников.

- Проект «Книжные памятники» — представляет собой работы по переводу в электронный формат изданий с историческим, культурным и художественным наследием России и предоставление к ним широкого доступа, - отметила министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

В Бурятии экспертным советом по книжным памятникам проводятся работы по отнесению отобранных первых бурятоязычных изданий к книжным памятникам и внесению сведений в реестр книжных памятников.

- В этом году работа по оцифровке продолжается. Сотрудниками национальной библиотеки Бурятии в реестре книжных памятников зарегистрировано более 330 книжных памятников, которые в дальнейшем проходят все технологические процессы обработки. На сегодняшний день из фондов национальной библиотеки Бурятии переведено в электронный формат 209 книжных памятников, 156 из них уже доступны на портале «НЭБ.Книжные памятники», - рассказала директор библиотеки Людмила Гармаева.
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