Возле старейшего дацана Бурятии пройдут игры «108 субурганов»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко, из архива

Мероприятие состоится в Хоринском районе возле Анинского дацана



В Хоринском районе Бурятии пройдут игры «108 субурганов». Мероприятие проходит ежегодно при поддержке местных жителей и администрации района.



- Игры «108 субурганов» - это классические «Эрын гурбан наадан» или «Три игры мужей». В программе игр пройдут состязания по национальной борьбе, по стрельбе из лука и по конным скачкам.



Идея соревнований заключается в том, что ежегодно хранители одной из 108 ступ Анинского дацана выступают их организаторами и спонсорами. Остальные 107 семей, Анинский дацан и администрации Хоринского района также поддерживают организаторов.



Игры пройдут на территории Анинского дацана, 29 июля, в субботу, начало в 10:00.



Анинский дацан - один из старейших дацанов России. Расположен в 30 километрах от Хоринска, возле улуса Алан. Анинский дацан был основан в 1795 году бурятским тайшой Дамба-Дугаром Иринцеевым. Был центром религии, образования, книгопечатания, иконописи, графики, театрального искусства (мистерия Цам) вплоть до своего разрушения в 1930-х годах.

С 1990-х гг. ведётся его восстановление. Цогчен-дугану дацана присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения.



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