В Бурятии рассказали о маткапитале на второго ребёнка



В министерстве отметили, что окончательный расчёт размера регионального маткапитала производится отделом соцзащиты на дату подачи заявления о распоряжении региональным капиталом.



Социальные выплаты в России каждый год индексируются, в том числе и маткапитал. В этом году маткапитал был проиндексирован на 11,9 процента.



Подробная информация о всех выплатах на сайте дети03.рф.













Жители Бурятии получают внушительные суммы за рождение первого, второго и третьего ребёнка. Суммы федерального маткапитала составляют от 586 до 775 тысяч рублей.Напомним, федеральный маткапитал на первого ребёнка полагается в том случае, если он родился с 1 января 2020 года.После рождения второго ребёнка семьи в Бурятии также получают федеральный маткапитал, и региональный, «дальневосточный» маткапитал от 176 до 232 тысяч рублей.- Размеры регионального материнского капитала в Бурятии на вторых детей обновились с 1 февраля 2023 года. На второго ребёнка, рождённого до 01.01.2020 г. он составил 176 084,02 рублей, на второго ребёнка, рождённого после 01.01.2020 г. – 232 688,48 рублей, - сообщили в министерстве социальной защиты населения.Что касается маткапитала на третьего ребёнка, родившегося с 1 января 2020 года, то его семье также предоставляется федеральный маткапитал и дополнительно республиканский маткапитал в размере 65 тысяч рублей.