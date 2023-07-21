Большинство улан-удэнцев не поддержали продажу алкоголя и сигарет по биометрии

Недавно ряд федеральных СМИ сообщил, что ритейлеры задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии. Эти персональные данные предлагают использовать для подтверждения возраста покупателей, чтобы разгрузить сотрудников. Крупные торговые сети уже обратились с соответствующей просьбой в Минцифры.



По закону такая возможность у ритейлеров есть. Однако опрос, проведённый представителями сервиса SuperJob, показал, что жители бурятской столицы относятся к идее скептически. Предоставить свои биометрические данные для покупки алкоголя готовы лишь 23% улан-удэнцев (это примерно каждый четвёртый), а сигарет – 26%. Против выступили 67% и 57% респондентов соответственно.



Те, кто готов к сдаче биометрии, уверены: это не только удобно, но и поможет предотвратить продажу спиртного несовершеннолетним. Противники же инициативы не уверены в безопасности хранения такой информации. Согласных на это ради покупки сигарет оказалось больше среди женщин: 32% против 24% среди мужчин.