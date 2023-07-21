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Большинство улан-удэнцев не поддержали продажу алкоголя и сигарет по биометрии

Большинство улан-удэнцев не поддержали продажу алкоголя и сигарет по биометрии
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Жители бурятской столицы опасаются за свою безопасность

Недавно ряд федеральных СМИ сообщил, что ритейлеры задумались о продаже алкоголя и табака по биометрии. Эти персональные данные предлагают использовать для подтверждения возраста покупателей, чтобы разгрузить сотрудников. Крупные торговые сети уже обратились с соответствующей просьбой в Минцифры.

По закону такая возможность у ритейлеров есть. Однако опрос, проведённый представителями сервиса SuperJob, показал, что жители бурятской столицы относятся к идее скептически. Предоставить свои биометрические данные для покупки алкоголя готовы лишь 23% улан-удэнцев (это примерно каждый четвёртый), а сигарет – 26%. Против выступили 67% и 57% респондентов соответственно.

Те, кто готов к сдаче биометрии, уверены: это не только удобно, но и поможет предотвратить продажу спиртного несовершеннолетним. Противники же инициативы не уверены в безопасности хранения такой информации. Согласных на это ради покупки сигарет оказалось больше среди женщин: 32% против 24% среди мужчин.

Как сообщал «Байкал-Daily», с 1 июня все желающие имеют право отказаться от сбора биометрических персональных данных. Сделать это можно в многофункциональном центре (МФЦ), оставив там письменное заявление, а отозвать ранее данное согласие – через сайт Госуслуг. Соответствующее постановление российского правительства вышло ещё в середине марта.

Табу на принудительный сбор биометрии Госдума одобрила в декабре. Речь в том числе о запрете на дискриминацию людей, отказавшихся передавать такие сведения (не связанные с выдачей загранпаспортов и виз). Те, кто их предоставит, получат возможность оплачивать при помощи биометрии небольшие покупки и, к примеру, проезд в общественном транспорте. Но и тут большая часть наших земляков оказалась против. 
биометрические данные

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