В ходе СВО погиб пожарный-десантник из Бурятии

За его плечами были сотни потушенных лесных пожаров в труднодоступной местности
В ходе спецоперации погиб пожарный-десантник из Бурятии Павел Золотухин. О гибели коллеги сообщили в Забайкальской базе авиационной охраны лесов.
Павел Золотухин родился в селе Сосново-Озерское Еравнинского района в 1994 году.
В 2016 году он устроился десантником-пожарным в Сосново-Озёрское авиаотделение. Затем повышал квалификацию и стал инструктором парашютно-пожарной команды. За его плечами сотни потушенных лесных пожаров в труднодоступной местности, в том числе пожары в Якутии. Его неоднократно награждали почётными грамотами и благодарственными письмами республиканского агентства лесного хозяйства, министерства природных ресурсов Бурятии и др.
В прошлом году Павел отправился на специальную военную операцию в рамках частичной мобилизации. За боевые заслуги был награждён медалью «За воинскую доблесть».
Его коллеги говорят:
«Тяжело осознавать, что погиб наш друг, который боролся с огненной стихией вопреки всем трудностям лесной службы и отдавал всю душу своему делу»,
«Павел был настоящим профессионалом своего дела. Добрый, отзывчивый и трудолюбивый – это лишь малая часть его качеств. Каждый мог обратиться к нему за помощью, и он никогда не отказывал»,
«Мы потеряли не просто друга, а единомышленника и соратника».
У Павла Золотухина остались супруга, две дочери, сын и бабушка.
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